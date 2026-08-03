Кыргызстан присоединится к Всемирной неделе грудного вскармливания

В Кыргызстане с 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания — 2026.
По данным Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации, грудное вскармливание — это самый надежный, естественный и экологически чистый фундамент для здоровья человека с первых секунд его жизни.
Грудное молоко является уникальной «живой тканью», которая не просто полностью обеспечивает младенца пищей и водой в первые шесть месяцев, но и формирует его иммунную систему, защищая от острых кишечных и респираторных инфекций.
В РЦУЗиМК отметили необходимость системного обучения молодых матерей на уровне первичной медико-санитарной помощи, защиты прав кормящих женщин на рабочих местах и активной ликвидации агрессивного маркетинга искусственных смесей, который подрывает здоровье подрастающего поколения.