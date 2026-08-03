Кыргызстан присоединится к Всемирной неделе грудного вскармливания

В Кыргызстане с 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания — 2026.

По данным Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации, грудное вскармливание — это самый надежный, естественный и экологически чистый фундамент для здоровья человека с первых секунд его жизни.

Грудное молоко является уникальной «живой тканью», которая не просто полностью обеспечивает младенца пищей и водой в первые шесть месяцев, но и формирует его иммунную систему, защищая от острых кишечных и респираторных инфекций.

Доказано, что исключительное грудное вскармливание закладывает долгосрочную защиту организма: оно значительно снижает риск развития неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте, таких как сахарный диабет, ожирение, гипертония и сердечно-сосудистые патологии.

В РЦУЗиМК отметили необходимость системного обучения молодых матерей на уровне первичной медико-санитарной помощи, защиты прав кормящих женщин на рабочих местах и активной ликвидации агрессивного маркетинга искусственных смесей, который подрывает здоровье подрастающего поколения.