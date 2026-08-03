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Общество

Дорога от Каракола до Барскоона утонула в пыли из-за ремонта

Дорога от Каракола до Барскоона находится в тяжелом состоянии из-за масштабных строительных работ. На отдельных участках поднялась плотная пыль, из-за которой водителям практически не видно дорогу и встречные машины.

Ситуацию осложняет большой поток транспорта в разгар туристического сезона. По трассе одновременно движутся легковые автомобили, автобусы и тяжелая строительная техника.

На дороге работают поливальные машины, однако, по словам водителей, заметного эффекта от них нет. Пыль поднимается сразу после проезда транспорта и серьезно ухудшает видимость.

Автомобилистов призывают снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными на ремонтируемых участках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383876/
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