В вузах Кыргызстана начался четвертый тур приемной кампании

В высших учебных заведениях Кыргызстана начался четвертый тур приемной кампании. По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент online», регистрация абитуриентов продлится до 14.00 5 августа.

Отметим, что в ходе трех туров от абитуриентов зарегистрировали 70,5 тысячи электронных талонов, в том числе 24,4 тысячи — на бюджет и 46,1 тысячи — на контракт. Вузы рекомендовали к зачислению 47,7 тысячи абитуриентов.

Намерение учиться по выбранной специальности подтвердили 35,2 тысячи человек. При этом 3,3 тысячи абитуриентов отозвали свое решение.

Топ сфер деятельности по числу зачисленных: педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция.

В целом кампания пройдет в пять туров, всего предусмотрено около 10 тысяч грантовых мест.