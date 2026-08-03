«Человек-паук: Новый день» собрал рекордные $927 миллионов только за выходные

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал почти рекордные 927 миллионов долларов по всему миру только за эти выходные.

Он занял второе место в истории мирового бокс-офиса. Лидерство по-прежнему удерживает картина «Мстители: Финал», дебютный уик-энд которой принес 1,2 миллиарда долларов.

Премьера «Человека-паука: Новый день» (оригинальное название «Spider-Man: Brand New Day») превзошла ожидания аналитиков: они прогнозировали сборы на уровне 550 миллионов долларов за уик-энд. Картина стала лучшим стартом 2026 года.

В США за первый день проката, включая предпросмотры, фильм заработал 168 миллионов долларов, побив рекорд «Мстителей: Финал» (157,4 миллиона долларов). За первый уик-энд в домашнем прокате картина собрала около 355 миллионов долларов — это всего на 2 миллиона меньше рекорда «Мстителей: Финал» (357,1 миллиона долларов). В субботу сборы составили 101,5 миллиона долларов, уступая субботнему рекорду «Мстителей: Финал» (109,2 миллиона долларов).

На международном рынке фильм заработал 573 миллиона долларов. Таким образом, общие мировые сборы за один уик-энд достигли 927 миллионов долларов.

Этот результат закрепил за фильмом статус самого крупного открытия в истории дистрибьютора Sony Pictures, значительно превзойдя показатели «Человека-паука: Нет пути домой» (260,1 миллиона долларов в США и 600,5 миллиона долларов в мире). Для режиссера Дестина Дэниела Креттона это лучший дебют в карьере, а для Тома Холланда — второй по величине старт после «Мстителей: Финал».