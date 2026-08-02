Трамп снова опубликовал карту, на которой Венесуэла изображена 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Венесуэла изображена в цветах американского флага с надписью «51-й штат». Картинку он разместил в своей соцсети Truth Social.

Провокационный пост появился уже во второй раз.

27 июля Трамп выступил с утверждением о том, что США зарабатывают на продаже нефти из Венесуэлы «миллиарды и миллиарды долларов». Ранее он говорил, что эта страна пока не готова к выборам.

На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти.

По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.

Напомним, в мае глава Белого дома уже размещал аналогичную картинку в своем аккаунте.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего лидера страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.