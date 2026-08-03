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Общество

На 33,7 процента сократилась площадь ледников в Иссык-Кульской котловине

На 33,7 процента сократилась площадь ледников в Иссык-Кульской котловине за последние 70-90 лет. Такие данные приводит Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций (Кыргызгидромет).

По ее данным, при этом за последние 7-10 лет ледники на указанной территории уменьшились на 23,1 процента.  

иллюстративное
Фото иллюстративное

Обновленные цифры получены при обновлении каталога ледников, когда была проведена инвентаризация глетчеров, уточнены их границы и собраны морфометрические показатели.

Кыргызгидромет использовал спутниковые снимки Sentinel-2 программы Copernicus, геоинформационную систему QGIS, платформу Google Earth и материалы предыдущих исследований.

Установлены разделившиеся, вновь образовавшиеся и полностью исчезнувшие ледники.

Сокращение ледников связано с изменением климата и усилением процессов деградации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383843/
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