На 33,7 процента сократилась площадь ледников в Иссык-Кульской котловине за последние 70-90 лет. Такие данные приводит Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций (Кыргызгидромет).

По ее данным, при этом за последние 7-10 лет ледники на указанной территории уменьшились на 23,1 процента.

Фото иллюстративное

Обновленные цифры получены при обновлении каталога ледников, когда была проведена инвентаризация глетчеров, уточнены их границы и собраны морфометрические показатели.

Кыргызгидромет использовал спутниковые снимки Sentinel-2 программы Copernicus, геоинформационную систему QGIS, платформу Google Earth и материалы предыдущих исследований.

Установлены разделившиеся, вновь образовавшиеся и полностью исчезнувшие ледники.

Сокращение ледников связано с изменением климата и усилением процессов деградации.