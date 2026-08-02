The Guardian: во Флоренции нашли рецепт возможного предшественника Coca-Cola

Настоятель флорентийского монастыря Сан-Марко отец Мануэль Руссо обнаружил в архиве монастырской аптеки, закрытой в 1995 году, рецепт напитка из листьев боливийской коки и орехов колы, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, на листе подробно описан рецепт эликсира под названием vinoso ricostituente, в который помимо листьев коки и орехов колы добавлялось вино.

Напиток предназначался для восстановления тела и разума от усталости, вызванной болезнями или старением. Из других найденных документов следует, что напиток продавали за 2-6 итальянских лир, что менее одного евроцента при прямом пересчете, при этом он пользовался большим спросом.

Документ не датирован, но считается, что он был составлен примерно в конце XIX века, когда монахи вели бойкую торговлю боливийскими листьями коки, импортируемыми в Италию миссионерами, задолго до того, как они были запрещены во всем мире в 1961 году за содержание природного алкалоида.

Подчеркивается, что прямых свидетельств связи монастырского рецепта с изобретенной американским фармацевтом Джоном Пембертоном в 1886 году формулой Coca-Cola нет. Местные законы запрещали Пембертону использовать для приготовления напитка вино, поэтому он смешал базу с содовой.

Монастырь Сан-Марко был основан в 1436 году на улице Виа Кавур во Флоренции, а аптека открылась в 1460 году для обслуживания бедных жителей этого района.