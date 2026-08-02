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Общество

Перенос складов Wildberries в Казахстан приведет к удорожанию товаров — DW

Российские СМИ сообщили, что Wildberries может перенести склады в РК из-за украинских атак. Казахстанские власти тут же заявили, что официального обращения об этом не поступало.

Высокопоставленный источник DW из политических кругов Казахстана подтвердил, что пока этот вариант рассматривается лишь как гипотеза, так как он неминуемо приведет к удорожанию товаров.

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«Доставка товаров от казахстанских складов до потребителей в европейской части России удлинит транспортное плечо в разы. В условиях падающей покупательной способности населения в обеих странах это приведет к удорожанию товаров и падению объемов продаж», — сказал собеседник DW.

Он отдельно отметил, что в Казахстане сейчас нет ни одного пустого склада площадью 100 тысяч квадратных метров и более. Кроме того, основные складские мощности сконцентрированы вокруг мегаполисов — Алматы, Астаны, Шымкента, Караганды. В приграничных с Россией городах, таких как Уральск, Актобе, Кустанай, Петропавловск, их практически нет. Собеседник DW добавил, что при транзите товаров Wildberries власти Казахстана будут пристально следить за соблюдением санкций и не допустят товары двойного назначения.

«Казахстан не допустит использования своей территории для поставок таких товаров. При попытке их реэкспорта или вывоза в РФ грузы, подпадающие под пограничный контроль, будут в обязательном порядке останавливаться и блокироваться», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383838/
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