В Бишкеке после ремонта открыли участок улицы Ауэзова

С 1 августа после комплексной реконструкции открыт для движения автотранспорта участок улицы Ауэзова от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В рамках проекта выполнен полный комплекс строительно-восстановительных работ, направленных на повышение безопасности, комфорта и пропускной способности дороги.

Проведены работы по устройству нового дорожного покрытия, ремонту и строительству тротуаров, модернизации инженерных коммуникаций, организации системы водоотведения, а также благоустройству прилегающей территории.