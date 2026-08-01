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Общество

В Бишкеке после ремонта открыли участок улицы Ауэзова

С 1 августа после комплексной реконструкции открыт для движения автотранспорта участок улицы Ауэзова от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В рамках проекта выполнен полный комплекс строительно-восстановительных работ, направленных на повышение безопасности, комфорта и пропускной способности дороги.

Проведены работы по устройству нового дорожного покрытия, ремонту и строительству тротуаров, модернизации инженерных коммуникаций, организации системы водоотведения, а также благоустройству прилегающей территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383830/
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