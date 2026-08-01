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Общество

Как обуздать «бунт» ИИ? В США предложили механизм его экстренного отключения

Американский конгрессмен-демократ Тед Лью и его коллега-республиканец Натаниэль Моран представили законопроект об «аварийном отключении» искусственного интеллекта (AI Kill Switch Act), пишет DW.

Это стало реакцией на инциденты, когда во время тестов в автономной среде ИИ вырывался в интернет и атаковал сторонние системы. Конгрессмены хотят, чтобы Министерство внутренней безопасности США получило право требовать от частных компаний остановить работу ИИ-модели, если та вышла из-под контроля. Проект закона также требует, чтобы ИИ-фирмы оперативно отчитывались властям о подобных «бунтах».

«Крайне важно, чтобы системы ИИ были оснащены аварийными выключателями. Чтобы мы могли предотвратить нанесение этой технологией катастрофического ущерба, а также чтобы федеральное правительство обладало четкими полномочиями и процедурами для отключения вышедших из-под контроля моделей ИИ», — подчеркнул Тед Лью.

Параллельно с этим законопроектом группа из шести конгрессменов США от обеих партий предложила еще один. Он предполагает, что разработчики наиболее мощных ИИ-моделей должны проходить независимые проверки безопасности своих систем. Для этого предлагается ввести независимых аудиторов безопасности ИИ. Назначать этих проверяющих и следить за их работой должен Минторг США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383829/
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