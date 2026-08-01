Умер ветеран оперной сцены Кыргызстана Эмиль Омуров

На 66-м году жизни скоропостижно скончался ветеран оперной сцены, бывший солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Эмиль Омуров.

Он родился в 1961 году, окончил вокальное отделение Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Фото пресс-служба театра оперы и балета. Эмиль Омуров

С 1979 года артист работал в Кыргызском театре оперы и балета в составе хора, а в 1994-м стал солистом оперы. Обладая лирическим баритоном, полным диапазоном и мягким тембром голоса, он исполнял ведущие партии в произведениях мировой, русской и кыргызской классики.

Среди его наиболее известных ролей — Жермон в опере «Травиата» Джузеппе Верди, Сильвио в «Паяцах» Руджеро Леонкавалло, Онегин в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Елецкий в «Пиковой даме», Алеко в одноименной опере Сергея Рахманинова, а также Канчоро из «Айчурек» и Чубак из оперы «Манас».

Особое признание зрителей получила его роль Папагено в опере Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».

Эмиль Омуров являлся лауреатом Международного конкурса вокалистов в Ашхабаде, дипломантом презентации «Новые имена», а также был отмечен Почетной грамотой первого международного конкурса имени Сергея Лемешева.

Помимо сценической деятельности, артист занимался педагогической работой. С 2014 года он преподавал в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета выразили глубокие соболезнования родным и близким Эмиля Омурова, отметив его большой вклад в развитие музыкального искусства Кыргызстана.