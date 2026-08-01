Министры транспорта и коммуникаций КР Талантбек Солтобаев и РУз Илхом Махкамов посетили основные объекты строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и ознакомились с ходом реализации проекта на месте.

По данным Минтранса КР, они осмотрели строительство тоннелей, мостов и других инженерных сооружений, а также дали оценку ходу выполняемых работ. Обсудили текущее состояние строительства, предстоящие этапы реализации проекта и вопросы завершения работ в установленные сроки.

Стороны встретились со специалистами и ответственными сотрудниками, задействованными в строительстве, и обменялись мнениями о ходе реализации проекта, качестве строительных работ и дальнейших планах.

В настоящее время на кыргызском участке железной дороги ведутся масштабные строительные работы. В рамках проекта возводятся тоннели, мосты и другие объекты инженерной инфраструктуры.

Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан является крупным инфраструктурным проектом, направленным на расширение транзитных возможностей КР, повышение его логистического потенциала, создание новых рабочих мест и укрепление стратегической роли страны в международном транспортном коридоре.