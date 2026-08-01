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Общество

На Иссык-Куле во время чемпионата мира F1H2O будут бесплатные концерты

В рамках этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O на Иссык-Куле для зрителей подготовили бесплатную концертную программу. Выступления артистов пройдут 1 и 2 августа в фан-зоне соревнований, сообщили в Федерации водно-моторного спорта Кыргызстана.

1 августа в 17.00 на сцене выступят кыргызстанские исполнители Мирбек Атабеков, Малика Дина и другие артисты. Затем для гостей сыграет Ne Prosto Orchestra, а также выступят исполнители Sabi и Doni.

2 августа концертная программа начнется в 18.00. Ведущими вечера станут Санжар Мыкыев и Алина Баженова. Перед зрителями выступят Toshi, танцевальная группа Weetwinz, Баястан и Бегиш.

Во второй части концерта на сцену выйдут Freeman996, Малика Дина вместе с танцевальной группой, JAXX, Virus Vocal & DJ и BAKR.

По данным Федерации водно-моторного спорта в КР, завершится праздничная программа выступлением Thomas NeverGreen Live Band, после чего состоится торжественное закрытие с участием Dibillions.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383820/
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