На Иссык-Куле во время чемпионата мира F1H2O будут бесплатные концерты

В рамках этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O на Иссык-Куле для зрителей подготовили бесплатную концертную программу. Выступления артистов пройдут 1 и 2 августа в фан-зоне соревнований, сообщили в Федерации водно-моторного спорта Кыргызстана.

1 августа в 17.00 на сцене выступят кыргызстанские исполнители Мирбек Атабеков, Малика Дина и другие артисты. Затем для гостей сыграет Ne Prosto Orchestra, а также выступят исполнители Sabi и Doni.

Во второй части концерта на сцену выйдут Freeman996, Малика Дина вместе с танцевальной группой, JAXX, Virus Vocal & DJ и BAKR.

По данным Федерации водно-моторного спорта в КР, завершится праздничная программа выступлением Thomas NeverGreen Live Band, после чего состоится торжественное закрытие с участием Dibillions.