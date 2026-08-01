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Общество

Совокупное состояние богатейших бизнесменов РA сократилось на $5 миллиардов

Совокупное состояние 20 богатейших бизнесменов России с начала 2026 года сократилось на 5 миллиардов долларов, пишет Telegram-канал «Контекст».

Из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index следует, что сильнее всего сократилось состояние Михаила Прохорова — на 5,66 миллирда долларов, с 16,56 миллиарда до 10,9 миллиарда. Состояние Павла Дурова сократилось на 1,86 миллиарда долларов и составило 12,5 миллиарда, президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял 3,44 миллиарда долларов (общее состояние — 23 миллиардов), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — 1,16 миллиарда (22,6 миллиарда), основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — 1,41 миллиарда (21,2 миллиарда).

При этом часть российских бизнесменов показала рост состояния, лидер среди обогатившихся россиян — основатель «Северстали» Алексей Мордашов — его капитал вырос на 1,79 миллиарда, до 28,1 миллиарда долларов. У главы «Новатэка» Леонида Михельсона состояние выросло на 1,48 миллиарда, до 25,2 миллиарда, основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко — на 1,18 миллиарда, до 21 миллиарда. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким с начала года увеличилось на 418 миллионов долларов и достигло 8,3 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383819/
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