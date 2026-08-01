Основательница Wildberries: бизнес ряда стран и ЦА понес миллиардные убытки

Предприниматели из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Армении, Китая и ряда других стран понесли миллиардные убытки из-за атак ВСУ на объекты Wildberries. Об этом в своем видеообращении сообщила основательница и глава компании Татьяна Ким.

«Поэтому удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно», — заявила Ким.

Читайте по теме Пожар на складах Wildberries: 88 тысячам селлеров начали выплачивать компенсации

Основательница Wildberries также заявила, что компания ежедневно усиливает защиту своих объектов и отражает большую часть атак беспилотников. По ее словам, объекты компании оборудованы доступными средствами защиты, а системы безопасности постоянно модернизируются, в том числе с использованием инженерных решений.

В июле 2026 года логистическая инфраструктура крупнейшего российского маркетплейса Wildberries подверглась серии атак украинских БПЛА. В ночь на 18 июля дроны поразили крупные распределительные центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. 24 июля удары пришлись по складам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. 29 и 30 июля 2026 года зафиксировали возгорания после прилетов в Пензе, Сарапуле, Перми и Рязани. 31 июля 2026 года атакам подверглись логистические объекты компании в Волгоградской области и Татарстане.