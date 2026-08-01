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Общество

Чтобы не было пыли. Ночью поливают дорогу Чолпон-Ата — Тамчи

В связи с проведением в Иссык-Кульской области международных мероприятий высокого уровня в ночное время проводятся работы по поливу автомобильных дорог на участке от города Чолпон-Аты до села Тамчи.

По данным Минтранса, это делается для того, чтобы снизить запыленность и улучшить санитарное состояние придорожной территории.

В рамках мероприятий задействовано восемь единиц специальной техники, которые обеспечивают непрерывный полив дорог.

Работы выполняет Дорожно-эксплуатационное предприятие № 7 с использованием специальных автомобилей-водовозов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383810/
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