В связи с проведением в Иссык-Кульской области международных мероприятий высокого уровня в ночное время проводятся работы по поливу автомобильных дорог на участке от города Чолпон-Аты до села Тамчи.

По данным Минтранса, это делается для того, чтобы снизить запыленность и улучшить санитарное состояние придорожной территории.

В рамках мероприятий задействовано восемь единиц специальной техники, которые обеспечивают непрерывный полив дорог.

Работы выполняет Дорожно-эксплуатационное предприятие № 7 с использованием специальных автомобилей-водовозов.