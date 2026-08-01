Участникам международного медиатура показали горный кластер «Ала-Тоо Резорт»

Во всесезонном горном кластере «Ала-Тоо Резорт» и горнолыжном курорте «Жыргалан» состоялся ознакомительный визит участников международного медиатура, организованный в рамках саммита СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества — 2026. Об этом сообщают организаторы.

В мероприятии приняли участие журналисты из 25 стран. Целью медиатура стало ознакомление представителей зарубежных и отечественных средств массовой информации с ходом реализации проекта государственного значения — всесезонного горного кластера «Ала-Тоо Резорт».

Участники медиатура также совершили поездку по новой канатной дороге, ознакомились с объектами строящегося курорта.

Проведение международного медиатура стало важным этапом в продвижении туристического потенциала Кыргызской Республики.