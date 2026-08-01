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Общество

Данияр Амангельдиев: Россия поддержала возобновление поставок ГСМ в Кыргызстан

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев сообщил о достижении договоренностей по возобновлению поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) из России.

Отвечая на вопросы журналистов на Иссык-Куле, Амангельдиев отметил, что переговоры по поставкам топлива прошли в рамках поручений и ранее достигнутых договоренностей между руководством Кыргызстана и России.

«Была достигнута договоренность о возобновлении поставки, несмотря на ограничения внутри самой Российской Федерации. Сегодня они нас поддерживают», — сообщил он.

По его словам, поставки топлива также осуществляются из других направлений. В частности, Кыргызстан уже получил часть топлива из Беларуси и Китая.

Амангельдиев подчеркнул, что на сегодняшний день обеспечены необходимые объемы и качество топлива, а ситуация с поставками находится под контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383791/
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