Данияр Амангельдиев: Россия поддержала возобновление поставок ГСМ в Кыргызстан

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев сообщил о достижении договоренностей по возобновлению поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) из России.
Отвечая на вопросы журналистов на Иссык-Куле, Амангельдиев отметил, что переговоры по поставкам топлива прошли в рамках поручений и ранее достигнутых договоренностей между руководством Кыргызстана и России.
По его словам, поставки топлива также осуществляются из других направлений. В частности, Кыргызстан уже получил часть топлива из Беларуси и Китая.
Амангельдиев подчеркнул, что на сегодняшний день обеспечены необходимые объемы и качество топлива, а ситуация с поставками находится под контролем.