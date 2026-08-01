10:42
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев

Правоохранительная и государственно-правовая система Кыргызстана понесла тяжелую утрату. На 80-м году жизни 31 июля 2026 года скончался видный государственный деятель, заслуженный юрист Кыргызской Республики, бывший генеральный прокурор и депутат Жогорку Кенеша III созыва Камбаралы Конгантиев.

Он родился 1 января 1947 года в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. В 1974-м окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета.

из интернета
Фото из интернета. Камбаралы Конгантиев

Большую часть своей профессиональной жизни он посвятил служению закону и государству. Трудился в органах прокуратуры, пройдя путь от старшего следователя прокуратуры Иссык-Кульской области и прокурора города Пржевальска до заместителя прокурора Киргизской ССР. В последующие годы занимал ответственные должности в прокуратуре Бишкека.

Камбаралы Конгантиев также стоял у истоков создания финансовой полиции Кыргызской Республики. В формировавшемся ведомстве он возглавлял следственное направление, участвуя в становлении системы расследования экономических и финансовых преступлений.

Долгие годы его профессиональная деятельность была связана и с Жогорку Кенешем, где Конгантиев занимал должность заведующего юридическим отделом. Его главной задачей было обеспечение правового сопровождения законотворческой работы.

В марте 2005 года Камбаралы Конгантиев был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики III созыва. В парламенте возглавлял комитеты по конституционному законодательству, государственному устройству, законности, судебно-правовой реформе и правам человека, по организации работы Жогорку Кенеша, регламенту и депутатской этике.

С ноября 2005 года по март 2007 года занимал должность генерального прокурора Кыргызской Республики. В дальнейшем представлял президента и правительство в Жогорку Кенеше, являлся советником главы государства и входил в политический совет партии «Ата-Журт».

За многолетнюю государственную службу Камбаралы Ташболотович был удостоен звания «Заслуженный юрист Кыргызской Республики», имел классный чин советника государственной службы 1-го класса, награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Кыргызской Республики и общественным орденом «Петра Великого» I степени.

Камбаралы Конгантиев отец Куванычбека Конгантиева — бывшего депутата Бишкекского городского кенеша и ЖК.

Камбаралы Конгантиев внес значительный вклад в развитие органов прокуратуры, укрепление законности и совершенствование правовой системы Кыргызстана. Коллеги запомнят его как опытного юриста, принципиального руководителя и человека, посвятившего многие годы государственной службе.

Светлая память о Камбаралы Ташболотовиче навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, коллег и соратников — всех, кто знал его лично, работал вместе с ним и ценил его профессионализм, жизненный опыт и преданность своему делу. Его многолетний труд и вклад в укрепление законности и развитие правовой системы Кыргызстана останутся частью истории страны.

Гражданская панихида состоится в воскресенье, 2 августа, в 9.30 в Генеральной прокуратуре на улице Токтоналиева, 139. Похоронят его на Государственном историко-мемориальном кладбище «Ала-Арча» (улица Абдымомунова 329).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383782/
просмотров: 1419
Версия для печати
Материалы по теме
Умер Гунтер фон Хагенс — изобретатель консервации человеческих тел после смерти
Умер известный дастанчи кыргызского театра «Манас» Алтынбек Каленов
Умер актер Сэм Нил, игравший в «Парке Юрского периода» и «Пианино»
Умер Сергей Иванов — бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ
Ушел из жизни известный дипломат и государственный деятель Кенеш Кулматов
Популярные новости
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
В&nbsp;Бишкеке предлагают ограничить использование личных авто В Бишкеке предлагают ограничить использование личных авто
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
1 августа, суббота
10:32
Данияр Амангельдиев: Россия поддержала возобновление поставок ГСМ в Кыргызстан Данияр Амангельдиев: Россия поддержала возобновление по...
10:25
Трехкратный рекордсмен Гиннесса передвинул выкатное поле весом 1,5 тысячи тонн
10:02
Наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставили на аукцион
09:41
Норму о финансировании Академии управления из бюджета хотят закрепить в законе
09:30
Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев