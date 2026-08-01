Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев

Правоохранительная и государственно-правовая система Кыргызстана понесла тяжелую утрату. На 80-м году жизни 31 июля 2026 года скончался видный государственный деятель, заслуженный юрист Кыргызской Республики, бывший генеральный прокурор и депутат Жогорку Кенеша III созыва Камбаралы Конгантиев.

Он родился 1 января 1947 года в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. В 1974-м окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета.

Фото из интернета. Камбаралы Конгантиев

Большую часть своей профессиональной жизни он посвятил служению закону и государству. Трудился в органах прокуратуры, пройдя путь от старшего следователя прокуратуры Иссык-Кульской области и прокурора города Пржевальска до заместителя прокурора Киргизской ССР. В последующие годы занимал ответственные должности в прокуратуре Бишкека.

Камбаралы Конгантиев также стоял у истоков создания финансовой полиции Кыргызской Республики. В формировавшемся ведомстве он возглавлял следственное направление, участвуя в становлении системы расследования экономических и финансовых преступлений.

Долгие годы его профессиональная деятельность была связана и с Жогорку Кенешем, где Конгантиев занимал должность заведующего юридическим отделом. Его главной задачей было обеспечение правового сопровождения законотворческой работы.

В марте 2005 года Камбаралы Конгантиев был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики III созыва. В парламенте возглавлял комитеты по конституционному законодательству, государственному устройству, законности, судебно-правовой реформе и правам человека, по организации работы Жогорку Кенеша, регламенту и депутатской этике.

С ноября 2005 года по март 2007 года занимал должность генерального прокурора Кыргызской Республики. В дальнейшем представлял президента и правительство в Жогорку Кенеше, являлся советником главы государства и входил в политический совет партии «Ата-Журт».

За многолетнюю государственную службу Камбаралы Ташболотович был удостоен звания «Заслуженный юрист Кыргызской Республики», имел классный чин советника государственной службы 1-го класса, награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Кыргызской Республики и общественным орденом «Петра Великого» I степени.

Камбаралы Конгантиев отец Куванычбека Конгантиева — бывшего депутата Бишкекского городского кенеша и ЖК.

Камбаралы Конгантиев внес значительный вклад в развитие органов прокуратуры, укрепление законности и совершенствование правовой системы Кыргызстана. Коллеги запомнят его как опытного юриста, принципиального руководителя и человека, посвятившего многие годы государственной службе.

Светлая память о Камбаралы Ташболотовиче навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, коллег и соратников — всех, кто знал его лично, работал вместе с ним и ценил его профессионализм, жизненный опыт и преданность своему делу. Его многолетний труд и вклад в укрепление законности и развитие правовой системы Кыргызстана останутся частью истории страны.

Гражданская панихида состоится в воскресенье, 2 августа, в 9.30 в Генеральной прокуратуре на улице Токтоналиева, 139. Похоронят его на Государственном историко-мемориальном кладбище «Ала-Арча» (улица Абдымомунова 329).