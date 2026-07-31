Фонд Исторического музея в Бишкеке пополнился ценным экспонатом

Фонд Национального исторического музея в Бишкеке пополнился ценным историческим экспонатом, принадлежавшим одному из основоположников кыргызской государственности, выдающемуся государственному и общественному деятелю Абдыкериму Сыдыкову. Об этом сообщает Минкультуры.

Внук общественного деятеля передал в фонд музея юбилейную медаль, которой Абдыкерим Сыдыков был награжден к 100-летию кыргызской государственности, а также удостоверение к ней.

Фото Минкультуры

Директор музея Назгуль Омурзакова отметила, что передача столь ценного исторического экспоната является важным вкладом в сохранение национальной истории и ее передачу будущим поколениям. Она также подчеркнула, что музей всегда открыт к научному сотрудничеству, изучению исторического наследия и реализации совместных проектов.