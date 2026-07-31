23:58
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Фонд Исторического музея в Бишкеке пополнился ценным экспонатом

Фонд Национального исторического музея в Бишкеке пополнился ценным историческим экспонатом, принадлежавшим одному из основоположников кыргызской государственности, выдающемуся государственному и общественному деятелю Абдыкериму Сыдыкову. Об этом сообщает Минкультуры.

Внук общественного деятеля передал в фонд музея юбилейную медаль, которой Абдыкерим Сыдыков был награжден к 100-летию кыргызской государственности, а также удостоверение к ней.

Минкультуры
Фото Минкультуры

Директор музея Назгуль Омурзакова отметила, что передача столь ценного исторического экспоната является важным вкладом в сохранение национальной истории и ее передачу будущим поколениям. Она также подчеркнула, что музей всегда открыт к научному сотрудничеству, изучению исторического наследия и реализации совместных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383778/
просмотров: 220
Версия для печати
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
31 июля, пятница
23:51
Кибератаки от ИИ: модели Anthropic случайно взломали реальные серверы Кибератаки от ИИ: модели Anthropic случайно взломали ре...
23:25
Фонд Исторического музея в Бишкеке пополнился ценным экспонатом
23:04
Кыргызстан готов экспортировать ягоды на турецкий рынок
22:42
Приватизация ЧМ по футболу. Европейские сборные грозят бойкотировать мундиаль
22:23
В Бишкеке открыли движение по новой эстакаде на северной объездной дороге