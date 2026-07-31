23:13
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В Бишкеке открыли движение по новой эстакаде на северной объездной дороге

На новой эстакаде, построенной на пересечении улицы Алматинской и северной объездной дороги, завершена укладка асфальтобетонного покрытия верхней части моста. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, для обеспечения непрерывного и беспрепятственного движения транспорта открыто двустороннее движение.

Новая транспортная развязка позволит значительно облегчить сообщение из Бишкека в Иссык-Кульскую и Нарынскую области, а также сократить время в пути.

На мосту предусмотрено по три полосы движения в каждом направлении. В ближайшее время будут выполнены работы по установке системы освещения, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

До полного завершения строительных работ водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383774/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
31 июля, пятница
23:04
Кыргызстан готов экспортировать ягоды на турецкий рынок Кыргызстан готов экспортировать ягоды на турецкий рынок...
22:42
Приватизация ЧМ по футболу. Европейские сборные грозят бойкотировать мундиаль
22:23
В Бишкеке открыли движение по новой эстакаде на северной объездной дороге
22:02
Ош и азербайджанский Гянджа стали городами-побратимами
21:43
Почти 5 миллионов сомов потратит Жогорку Кенеш на новые планшеты