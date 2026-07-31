В Бишкеке открыли движение по новой эстакаде на северной объездной дороге

На новой эстакаде, построенной на пересечении улицы Алматинской и северной объездной дороги, завершена укладка асфальтобетонного покрытия верхней части моста. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, для обеспечения непрерывного и беспрепятственного движения транспорта открыто двустороннее движение.

Новая транспортная развязка позволит значительно облегчить сообщение из Бишкека в Иссык-Кульскую и Нарынскую области, а также сократить время в пути.

На мосту предусмотрено по три полосы движения в каждом направлении. В ближайшее время будут выполнены работы по установке системы освещения, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

До полного завершения строительных работ водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.