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Общество

Ош и азербайджанский Гянджа стали городами-побратимами

Сегодня, в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан, в культурном центре «Рух-Ордо» Чолпон-Аты состоялась церемония подписания и обмена меморандумом об установлении побратимских связей между городом Ош и азербайджанским Гянджа.

По данным мэрии южной столицы, мэр Оша и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в КР обменялись документами, направленными на укрепление двустороннего сотрудничества.

Подписанный меморандум нацелен на развитие дружеских и партнерских отношений между двумя городами, расширение взаимовыгодного сотрудничества, а также активизацию обмена опытом в сфере городского управления, культуры и других областях.

Гянджа – второй по величине город Азербайджана после Баку. Расположен на западе страны, у подножия Малого Кавказа на реке Гянджачай. В разные годы город также назывался Елисаветполь (при Российской империи) и Кировабад (в советское время). Историческое имя вернули в 1989 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383773/
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