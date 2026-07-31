С 1 августа в Бишкеке начнут эвакуировать неправильно припаркованные авто

В Бишкеке стартуют рейдовые мероприятия по эвакуации транспортных средств, нарушающих правила парковки, сообщает мэрия.

По ее данным, с 1 августа в городе начнутся масштабные рейдовые мероприятия по выявлению и принудительной эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением требований ПДД.

Основными целями проводимых мероприятий являются:

повышение безопасности дорожного движения;

обеспечение беспрепятственного движения общественного транспорта и экстренных служб;

ликвидация стихийных парковок;

освобождение тротуаров и пешеходных зон для безопасного передвижения граждан;

выявление и эвакуация бесхозных и длительное время неэксплуатируемых транспортных средств, препятствующих эксплуатации улично-дорожной сети.

Особое внимание в ходе рейдов будет уделено транспорту, припаркованному в местах проведения работ по благоустройству и санитарной очистке города, на общественных пространствах, а также автомобилям, создающим препятствия для проведения работ по озеленению, ремонту и содержанию городской инфраструктуры.

Кроме того, под особым контролем будут транспортные средства, припаркованные с нарушением правил остановки и стоянки, ограничивающие доступ к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, перекресткам и другим объектам транспортной инфраструктуры.

В мэрии просят горожан убрать автомобили, которые припаркованы длительное время или находится в заброшенном состоянии.