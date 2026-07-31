21:34
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В городе Нарыне подвели итоги первого полугодия

В городе Нарыне подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, в городе произведено промышленной продукции на 1 миллиард 171,1 миллиона сомов. Темп роста составил 117,5 процента.

Доходная часть государственного бюджета исполнена на 107,6 процента, при этом темп роста достиг 142,7 процента. В том числе республиканский бюджет исполнен на 114,1 процента, а местный на 101,3 процента.

В настоящее время в Нарыне ведутся строительные и ремонтные работы на 43 объектах общей ориентировочной стоимостью 7 миллиардов 810,2 миллиона сомов.

В частности:

  • за счет республиканского бюджета реализуются 12 объектов;
  • за счет Стабилизационного фонда – 5 объектов;
  • за счет фонда развития Нарынской области «Тенир-Тоо» – 4 объекта;
  • при поддержке инвесторов и спонсоров – 8 объектов;
  • за счет местного бюджета и донорских средств – 14 объектов.

На проведение строительных работ из республиканского бюджета выделено 17 миллионов 123,8 тысячи сомов, из местного бюджета – 7 миллионов 124,9 тысячи сомов.

На заседании коллегии также рассмотрены результаты работы в сфере содержания внутренних дорог, обеспечения санитарной чистоты города, озеленения и благоустройства, водоснабжения, обслуживания системы канализации, управления муниципальной собственностью, образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта и культуры. По итогам обсуждения дана соответствующая оценка деятельности профильных служб.

Мэр города Нарына Жылдызбек Беккелдиев поручил руководителям городских учреждений и предприятий повысить качество предоставляемых услуг и обозначил ряд приоритетных задач для дальнейшей работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383770/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
В кабмине подвели итоги первого этапа проекта «Открытый кабинет». Кого похвалили
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
31 июля, пятница
21:21
С 1 августа в Бишкеке начнут эвакуировать неправильно припаркованные авто С 1 августа в Бишкеке начнут эвакуировать неправильно п...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 августа: будет жарко
20:41
В городе Нарыне подвели итоги первого полугодия
20:40
Пользователя Threads задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни
20:20
Xiaomi выпустила свой первый гибридный внедорожник