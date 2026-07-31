В городе Нарыне подвели итоги первого полугодия

В городе Нарыне подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, в городе произведено промышленной продукции на 1 миллиард 171,1 миллиона сомов. Темп роста составил 117,5 процента.

Доходная часть государственного бюджета исполнена на 107,6 процента, при этом темп роста достиг 142,7 процента. В том числе республиканский бюджет исполнен на 114,1 процента, а местный на 101,3 процента.

В настоящее время в Нарыне ведутся строительные и ремонтные работы на 43 объектах общей ориентировочной стоимостью 7 миллиардов 810,2 миллиона сомов.

В частности:

за счет республиканского бюджета реализуются 12 объектов;

за счет Стабилизационного фонда – 5 объектов;

за счет фонда развития Нарынской области «Тенир-Тоо» – 4 объекта;

при поддержке инвесторов и спонсоров – 8 объектов;

за счет местного бюджета и донорских средств – 14 объектов.

На проведение строительных работ из республиканского бюджета выделено 17 миллионов 123,8 тысячи сомов, из местного бюджета – 7 миллионов 124,9 тысячи сомов.

На заседании коллегии также рассмотрены результаты работы в сфере содержания внутренних дорог, обеспечения санитарной чистоты города, озеленения и благоустройства, водоснабжения, обслуживания системы канализации, управления муниципальной собственностью, образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта и культуры. По итогам обсуждения дана соответствующая оценка деятельности профильных служб.

Мэр города Нарына Жылдызбек Беккелдиев поручил руководителям городских учреждений и предприятий повысить качество предоставляемых услуг и обозначил ряд приоритетных задач для дальнейшей работы.