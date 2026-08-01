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Общество

Норму о финансировании Академии управления из бюджета хотят закрепить в законе

Министерство науки, высшего образования и инноваций разработало поправки в законы «Об образовании» и «О государственных закупках». Законопроект опубликован для общественных обсуждений.

Отмечается, что документ разработан в целях обеспечения финансовой устойчивости и развития Академии государственного управления при президенте КР имени Жусупа Абдрахманова.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году академии присвоили особый статус. А согласно Закону «Об образовании», вузы, обладающие этим статусом, осуществляют финансовую деятельность вне бюджетной системы.

«Данная норма влечет невозможность бюджетного финансирования деятельности академии, что, по сути, противоречит статусу, предназначению и стратегической роли академии как ключевого и уникального государственного образовательного учреждения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих, единственным учредителем которого является президент», — считают инициаторы законопроекта.

По данным министерства, принято решение о финансировании академии из бюджета в рамках указа президента. Однако этот документ является временным правовым регулированием финансовой деятельности вуза.

В связи с этим предлагается в статье Закона «Об образовании» о финансовой деятельности вне бюджетной системы предусмотреть исключение для Академии управления, чтобы вуз мог получать финансирование из бюджета.

Отмечается, что финансирование из республиканского бюджета позволит провести модернизацию системы профессионального развития государственных и муниципальных служащих, создать в академии кадровый, научно-исследовательский потенциал в сфере государственного управления и местного самоуправления.

В Миннауки также напомнили, что с 2025-го академия прекратила прием обучающихся по программам бакалавриата и утратила основной источник поступления специальных средств — около 12,5 миллиона сомов ежегодно. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383766/
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