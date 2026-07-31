С 1 по 2 августа на трассе от аэропорта «Тамчи» до Чолпон-Аты введут ограничения

В Иссык-Кульской области 1–2 августа введут временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дороги от международного аэропорта «Тамчи» до города Чолпон-Ата.

Как сообщили в МВД, ограничения связаны с проведением международных мероприятий высокого уровня.

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Жителей и гостей региона призвали заранее планировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

Отмечается, что меры направлены на обеспечение общественной безопасности и беспрепятственное передвижение официальных делегаций.

Напомним, ранее сообщалось о временных ограничениях движения с 30 июля по 1 августа на дороге от аэропорта «Тамчи» до Чолпон-Аты.