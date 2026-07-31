Жалобы учителей о неоплачиваемом отпуске прокомментировали в Минпросвещения КР

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется исключительно по инициативе работника, на основании его письменного заявления и с согласия работодателя. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения, прокомментировав жалобы учителей.

В ведомстве подчеркнули: принуждение работника к оформлению такого отпуска законодательством КР не допускается.

Ранее в соцсетях многие учителя жаловались на вынужденный отпуск без содержания.

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«Педагогическим работникам ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется после окончания учебного года. Для учителей общеобразовательных организаций она составляет 56 календарных дней в соответствии с постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 15 июня 2022 года № 320. При этом для педагогических работников, впервые принятых на работу, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется пропорционально фактически отработанному времени. По завершении ежегодного оплачиваемого отпуска педагогические работники продолжают осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями трудового законодательства», — пояснили в Минпросвещения.

По информации, распространенной в средствах массовой информации и социальных сетях, ведомство провело рабочее совещание с участием представителей центрального комитета профсоюза работников образования и науки, столичного департамента образования и районных управлений образования.

«Установить изложенные в публикациях обстоятельства не представилось возможным, поскольку в них отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать конкретные образовательные организации, должностных лиц либо факты, требующие проведения предметной проверки. Вместе с тем министерство внимательно относится к каждому обращению работников системы образования. В случае выявления нарушений требований трудового законодательства к виновным лицам будут приниматься меры в соответствии с законодательством КР», — заверили в Минпросвещения.

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По итогам совещания департаменту образования мэрии города Бишкека и районным управлениям образования поручено совместно с профсоюзными комитетами провести дополнительную разъяснительную работу среди руководителей образовательных организаций и педагогических работников о порядке предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, а также обеспечить неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства.

В случае если педагогический работник считает, что его трудовые права нарушены либо имеются факты понуждения к оформлению отпуска без сохранения зарплаты, он вправе обратиться в Минпросвещения либо в иные уполномоченные государственные органы. Каждое такое обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке с проведением соответствующей проверки при наличии необходимых сведений.