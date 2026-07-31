19:56
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Жалобы учителей о неоплачиваемом отпуске прокомментировали в Минпросвещения КР

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется исключительно по инициативе работника, на основании его письменного заявления и с согласия работодателя. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения, прокомментировав жалобы учителей.

В ведомстве подчеркнули: принуждение работника к оформлению такого отпуска законодательством КР не допускается.

Ранее в соцсетях многие учителя жаловались на вынужденный отпуск без содержания.

Читайте по теме
Учителей в Кыргызстане отправляют в отпуск без содержания — жалуются в соцсетях

«Педагогическим работникам ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется после окончания учебного года. Для учителей общеобразовательных организаций она составляет 56 календарных дней в соответствии с постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 15 июня 2022 года № 320. При этом для педагогических работников, впервые принятых на работу, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется пропорционально фактически отработанному времени. По завершении ежегодного оплачиваемого отпуска педагогические работники продолжают осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями трудового законодательства», — пояснили в Минпросвещения.

По информации, распространенной в средствах массовой информации и социальных сетях, ведомство провело рабочее совещание с участием представителей центрального комитета профсоюза работников образования и науки, столичного департамента образования и районных управлений образования.

«Установить изложенные в публикациях обстоятельства не представилось возможным, поскольку в них отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать конкретные образовательные организации, должностных лиц либо факты, требующие проведения предметной проверки. Вместе с тем министерство внимательно относится к каждому обращению работников системы образования. В случае выявления нарушений требований трудового законодательства к виновным лицам будут приниматься меры в соответствии с законодательством КР», — заверили в Минпросвещения.

Читайте по теме
Не имеют права — эксперт относительно жалоб учителей о неоплачиваемом отпуске

По итогам совещания департаменту образования мэрии города Бишкека и районным управлениям образования поручено совместно с профсоюзными комитетами провести дополнительную разъяснительную работу среди руководителей образовательных организаций и педагогических работников о порядке предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, а также обеспечить неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства.

В случае если педагогический работник считает, что его трудовые права нарушены либо имеются факты понуждения к оформлению отпуска без сохранения зарплаты, он вправе обратиться в Минпросвещения либо в иные уполномоченные государственные органы. Каждое такое обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке с проведением соответствующей проверки при наличии необходимых сведений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383761/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Августовская конференция учителей обойдется в 1,4 миллиона сомов
Не имеют права — эксперт относительно жалоб учителей о неоплачиваемом отпуске
Учителей в Кыргызстане отправляют в отпуск без содержания — жалуются в соцсетях
Более 25 тысяч учителей повысят квалификацию перед началом нового учебного года
Для учителей. Новый корпус центра «Красная гвоздика» открыли на Иссык-Куле
Миннауки vs Минпросвещения. В чьем ведении должны быть профлицеи
Нацсовет изменил статус двух аккредитационных в Кыргызстане агентств
Более 14 миллиардов сомов направили в Кыргызстане на отпускные учителям
Учителей Кыргызстана будут обучать по программам стран СНГ
Министр просвещения ответила на критику своих слов о кыргызском языке
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
31 июля, пятница
19:43
На берегу обмелевшего Дуная в Болгарии нашли останки мамонта На берегу обмелевшего Дуная в Болгарии нашли останки ма...
19:21
Может ударить током. Горожан беспокоят провода на газоне в центре Бишкека
19:00
Афиша Бишкека на выходные: танцевальные батлы, кино и международный концерт
18:53
На побережье Иссык-Куля открыли пятизвездочный отель «Баку»
18:42
Жалобы учителей о неоплачиваемом отпуске прокомментировали в Минпросвещения КР