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Общество

На берегу обмелевшего Дуная в Болгарии нашли останки мамонта

В Болгарии обнаружили останки мамонта. Находке поспособствовало обмеление Дуная, передает телеканал «Известия».

На данный момент обнаружены нижняя челюсть, два бивня и, возможно, ребро. Ученые предполагают, что тысячи лет назад на этом месте было болото, где и погибло животное.

Из-за рекордной жары в Европе Дунай значительно обмелел. В некоторых странах, расположенных на берегу реки, ввели ЧС. 

В 2026 году в Германии из-за жары умерли почти 10 тысяч человек. Наиболее тяжелой оказалась вторая половина июня, когда во многих регионах температура достигала +40 градусов. В этот период зарегистрировали свыше 5 тысяч летальных случаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383759/
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