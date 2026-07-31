В Таласской области на пособие «Бала ырысы» подали заявки более 9 тысяч граждан

Министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев с рабочим визитом находится в Таласской области.

По данным ведомства, он посещает районные и городские управления министерства, где знакомится с организацией работы, качеством предоставления государственных услуг и условиями обслуживания населения.

В городе Таласе министр посетил территориальное управление социального обеспечения, где ознакомился с ходом реализации государственной программы «Бала ырысы». Канат Сагынбаев пообщался со специалистами управления, а также с семьями, получающими новое ежемесячное пособие, выслушал их мнения и вопросы, возникающие при оформлении выплат.

В Таласской области на пособие подали заявки 9 тысяч 76 граждан.