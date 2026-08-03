В Бишкеке 3 августа безоблачно. Температура воздуха ожидается +37 градусов.

Отключения света, воды и газа

8.00-12.00 — улица Орозбекова, дом 293;

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 75;

9.30-18.00 — отрезки улицы Магаданской, бульвара Эркиндик;

9.00-12.00 — отрезки улиц Репина, Космической, Боромбая;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Байтика Баатыра, жилмассив «Селекция» (улица Эркиндик), отрезки улиц Курчатова, Коперника, улица Термечикова, дом 2, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-2), отрезки улиц Щербакова, Тоголока Молдо, Кокчетавской, переулка Карагайский, улица Профессора Зимы, жилмассив «Кольмо» (улицы Мыскал, Мурас, Махатма Ганди), села Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная), Таш-Добо (улица Кыргызская), Кара-Жыгач (улицы Кундучалова, Виноградная, переулок Фрунзенский).

Памятные даты

День арбуза

Cегодня арбузы выращивают практически во всех государствах мира, больше всего в Китае. Далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.

Как же празднуют день арбуза? Конечно же, устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Шатмана Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983-го.

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