В Бишкеке 1 августа безоблачно. Температура воздуха ожидается +38 градусов.

У кого намечается той

Курманбек Бакиев

Родился 1 августа 1949 года. Бывший президент Кыргызстана.

Дамир Алыбаев

Родился 1 августа 1978 года. Командующий Внутренними войсками МВД КР.

Памятные даты

Учреждена медаль «Золотая Звезда»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза и совершающих новые героические подвиги, учреждена медаль «Золотая Звезда», имеющая форму пятиконечной звезды.

Указ предполагал надпись «Герой СС» («Герой Советского Союза») на лицевой стороне медали, но следующий указ от 16 октября изменил надпись в связи с политической обстановкой (сочетание ассоциировалось с нацистской гвардией СС) на «Герой СССР» на обратной стороне.

К июню 1941-го, началу Великой Отечественной войны, медали «Золотая Звезда» удостоено 626 человек. За годы войны медалью наградили 11 тысяч 144 человека, среди них 12 кыргызов.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Социалистического труда Корчубек Акназаров

Родился 1 августа 1922 года в селе Кызыл Октябрь Таласской области. Советский и кыргызский партийный и общественный деятель.

Занимал различные партийные и хозяйственные должности. В 1961-м избран первым секретарем Ак-Талинского райкома Компартии Киргизии. Занимался развитием сельскохозяйственного производства.

Дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

В 2000-х годах участвовал в общественной жизни Кыргызстана.

Умер 1 февраля 2019-го.

Именем Корчубека Акназарова названа средняя школа в селе Чолпон Кочкорского района. В селе Баетово Ак-Талинского района установлен его бюст.

Родился государственный деятель Темирбек Кошоев

Родился 1 августа 1931 года в селе Кичи Кемин. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

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Темирбек Кошоев — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии (1978 — 1981), председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (1981 — 1987). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», многими медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, орденом «Манас» III степени.

Умер 23 июня 2009 года.

Родился живописец Жылдызбек Молдахматов

Фото из интернета. Мозаичное панно «Процветай, Киргизия!» Жылдызбека Молдахматова

Родился 1 августа 1948-го во Фрунзе Киргизской ССР. Монументалист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

В 1972 — 1990 годах — художник-монументалист художественного фонда КР, в 1986 — 1989 годах — главный художник Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Является одним из ведущих живописцев-монументалистов. Принял участие в создании комплекса монументально-декоративных работ в интерьерах и экстерьерах Ошского кыргызского драматического театра, пансионата «Кыргызское взморье» на Иссык-Куле, Нарынского музыкально-драматического театра, Кыргызского цирка в Бишкеке.

В станковой живописи художник работает над жанровой картиной, портретом и пейзажем.

Награжден грамотой Верховного Совета Киргизской ССР. С 1976-го — член Союза художников СССР.

Родилась поэтесса Бурулкан Карагулова

Родилась в 1957 году в Джалал-Абаде. Поэтесса, автор песен. Член Союза писателей Кыргызстана.

Фото из интернета. Бурулкан Карагулова

Одна из первых поэтесс кыргызского народа. Автор таких сборников, как «Кыял кемеси», «Көкүрөгүң жыттап алдым билгизбей», «Сүйүүңдү сүртүп кеттиң жүрөгүмө», «Бул дүйнө көркү чыгат сүйүү менен», «Селсаяк», «Токтогул көлү — көз жашым».