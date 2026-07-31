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Общество

Назначен новый руководитель Национального госпиталя Кыргызстана

Назначен новый главный врач Национального госпиталя — им стал Талантбек Арстанкулов.

По данным пресс-центра Минздрава, сегодня глава ведомства Дамир Осмонов представил коллективу Нацгоспиталя нового руководителя.

Талантбек Арстанкулов родился 1 августа 1972 года, кандидат медицинских наук, доцент, магистр государственного и муниципального управления. Руководитель с более чем 30-летним опытом работы в системе здравоохранения и государственном управлении.

С 2024 года работал заместителем полномочного представителя президента КР в Ошской области. Курировал вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта; координировал реализацию государственных программ, взаимодействие с Минздравом, ФОМС, международными организациями и органами местного самоуправления. Руководил медицинскими организациями.

Прежний главврач Нацгоспиталя уволился по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383739/
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