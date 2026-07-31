Главе Минстроя вручили именные часы от Бишкекского горкенеша

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев получил именные часы Бишкекского городского кенеша. Награду ему вручили в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя и 101-летию со дня образования министерства.

В ведомстве состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню строителя, который отмечается 2 августа, а также к 101-летию со дня образования ведомства.

Фото пресс-службы Минстроя КР

Министр строительства Нурдан Орунтаев поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и отметил, что день строителя — это возможность выразить признательность людям, посвятившим свою жизнь развитию строительной сферы.

По словам министра, в последние годы в Кыргызстане реализуются масштабные строительные проекты в рамках государственной политики, проводимой президентом Садыром Жапаровым.

Он подчеркнул, что развитие строительной отрасли способствует устойчивому развитию страны и повышению качества жизни граждан.

В ходе мероприятия сотрудники министерства, а также специалисты и партнеры, внесшие вклад в развитие архитектуры и строительства, были награждены нагрудными знаками «За добросовестную службу», «Почетный строитель», «Почетный архитектор», «За сотрудничество», а также почетными грамотами.