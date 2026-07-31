16:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Главе Минстроя вручили именные часы от Бишкекского горкенеша

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев получил именные часы Бишкекского городского кенеша. Награду ему вручили в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя и 101-летию со дня образования министерства.

В ведомстве состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню строителя, который отмечается 2 августа, а также к 101-летию со дня образования ведомства.

пресс-службы Минстроя КР
Фото пресс-службы Минстроя КР

Министр строительства Нурдан Орунтаев поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и отметил, что день строителя — это возможность выразить признательность людям, посвятившим свою жизнь развитию строительной сферы.

По словам министра, в последние годы в Кыргызстане реализуются масштабные строительные проекты в рамках государственной политики, проводимой президентом Садыром Жапаровым.

Он подчеркнул, что развитие строительной отрасли способствует устойчивому развитию страны и повышению качества жизни граждан.

В ходе мероприятия сотрудники министерства, а также специалисты и партнеры, внесшие вклад в развитие архитектуры и строительства, были награждены нагрудными знаками «За добросовестную службу», «Почетный строитель», «Почетный архитектор», «За сотрудничество», а также почетными грамотами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383729/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров и Ильхам Алиев обменялись высшими государственными наградами
Садыр Жапаров наградил Шавката Мирзиеева орденом «Манас»
Сначала выплатить кредит за квартиру, а потом авто. Орунтаев о парковках у домов
Нурдан Орунтаев рассказал, как решают вопрос воды для домов ГИК
Первый завод сейсмоизоляционных компонентов появится в Бишкеке
Сотрудники Минстроя будут получать минимум 1 тысячу долларов
От чего зависит развитие строительной отрасли, рассказал Нурдан Орунтаев
Нурдан Орунтаев: Здания 1960-х годов не представляют исторической ценности
Новые школы в Бишкеке будут оснащены солнечными панелями и оборудованием
Трамп сообщил, что хотел бы наградить себя медалью Почета, но не нашел, за что
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
31 июля, пятница
16:29
ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвер...
16:20
Капитал Азербайджано-Кыргызского фонда увеличат до 200 миллионов долларов
16:17
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тюпском районе
16:14
Главе Минстроя вручили именные часы от Бишкекского горкенеша
16:08
Первые леди трех стран посетили центр «Алтын Балалык» на Иссык-Куле