Первые леди трех стран посетили центр «Алтын Балалык» на Иссык-Куле

Первые леди Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана Айгуль Жапарова, Зироат Мирзиеева и Мехрибан Алиева посетили реабилитационный центр «Алтын Балалык» на Иссык-Куле.

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Гостям представили работу центра, образовательные мастер-классы и программы реабилитации, после чего они поговорили с детьми. Для первых леди выступили ансамбль национального танца «Шаттык» и ансамбль юных комузистов.

Также была организована выставка изделий из глины и войлока, созданных воспитанниками президентского лицея «Акылман», и художественная экспозиция с работами юных художников, в том числе из Узбекистана.

Одним из центральных событий визита стала церемония завершения войлочного панно «Древо дружбы», символизирующего дружбу народов Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

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В завершение визита Айгуль Жапарова вручила Зироат Мирзиеевой и Мехрибан Алиевой традиционный кыргызский музыкальный инструмент ооз комуз.

Напомним, 30 июля президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев вместе с первыми леди прибыли в Кыргызстан с государственными визитами.