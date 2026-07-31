Кыргызстан стал одним из организаторов молодежной климатической конференции ЦА

Кыргызстан вошел в число стран – организаторов Третьей региональной молодежной конференции RCOY Central Asia 2026, которая пройдет 4-6 сентября в Самарканде (Узбекистан). Главной темой форума станет «Молодежь Центральной Азии за водную безопасность и климатическую справедливость».

Как сообщили организаторы общественный фонд «ЮНИСОН Групп», конференция станет крупнейшей в регионе молодежной площадкой по вопросам климата и водных ресурсов. В ней примут участие около 100 делегатов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Монголии, Афганистана, а также приглашенные представители Азербайджана и Турции.

Кыргызстан в организационной команде представляет «ЮНИСОН Групп». Организация отвечает за региональную координацию, подготовку кыргызской делегации и продвижение в итоговом документе вопросов, связанных с таянием ледников Тянь-Шаня, водной безопасностью и адаптацией горных сообществ к изменению климата.

По итогам конференции участники планируют подготовить Региональное заявление молодежи с планом действий, которое будет представлено на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье, а также на Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года в Абу-Даби.

Конференция RCOY Central Asia проводится уже в третий раз. Первые два форума состоялись в Бишкеке в 2022 и 2024 годах. По словам организаторов, именно Кыргызстан стал местом зарождения этой региональной молодежной платформы.