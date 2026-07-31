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Общество

Приемная кампания. Более 30 тысяч абитуриентов зачислено в вузы КР

Более 30,5 тысячи абитуриентов зачислены в высшие учебные заведения Кыргызстана за три тура приемной кампании.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн», на контракт зачислено 24,1 тысячи абитуриентов, или почти 79 процентов от общего числа. На бюджет — около 6,5 тысячи, или 21 процент.

Топ сфер деятельности по числу зачисленных: педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция.

АИС «Абитуриент онлайн»
Фото АИС «Абитуриент онлайн»

Всего в ходе трех двух туров летнего приема в высшие учебные заведения КР от абитуриентов зарегистрировано 70,5 тысячи электронных талонов.

В целом вузы планируют набрать 66 тысяч студентов, в том числе 9,6 тысячи на грантовые места, 56,5 тысячи — на контрактные.

Четвертый тур приемной кампании начнется 3 августа. Всего запланировано пять туров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383717/
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