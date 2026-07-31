WFH обсудила с врачами Кыргызстана лечение детей с гемофилией

Делегация Всемирной федерации гемофилии (WFH, Канада) посетила с рабочим визитом Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке.

По данным НЦОМиД, в ходе визита делегация ознакомилась с организацией специализированной медицинской помощи пациентам с гемофилией и другими наследственными заболеваниями системы свертывания крови.

Гости посетили клинико-диагностическую лабораторию, где ознакомились с возможностями современных лабораторных исследований, проводимых у пациентов с нарушениями системы гемостаза. В отделении физиотерапии им продемонстрировали проводимое для пациентов с гемофилией физиотерапевтическое лечение и медицинскую реабилитацию.

В отделении детской гематологии врачи отделения подробно рассказали об организации специализированной гематологической помощи, условиях хранения препаратов факторов свертывания крови, полученных в рамках гуманитарной программы WFH, а также о системе обеспечения пациентов профилактической и заместительной терапией.

В рамках рабочего визита делегация встретилась с детьми, больными гемофилией, и их родителями. Специалисты WFH совместно с врачами отделения детской гематологии обсудили сложные клинические случаи и провели консультации пациентов с тяжелыми формами гемофилии.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие медицинской помощи пациентам с гемофилией в Кыргызской Республике, внедрение современных методов диагностики и лечения, повышение профессиональной квалификации врачей и расширение международного сотрудничества.

Администрация НЦОМиД выразила Всемирной федерации гемофилии благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество, постоянную поддержку и обеспечение пациентов с гемофилией в Кыргызской Республике жизненно важными препаратами факторов свертывания крови в рамках гуманитарной программы.