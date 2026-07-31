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Общество

Россия передала Кыргызстану более 1,7 тысячи тонн продовольственной помощи

Россия передала Кыргызстану более 1,7 тысячи тонн витаминизированной муки и свыше 200 тонн масла для оказания продовольственной помощи нуждающимся гражданам. Церемония передачи гуманитарного груза в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН состоялась в Бишкеке.

Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов рассказал, что для северных регионов страны направлено 607 тонн витаминизированной муки и 81 тонна подсолнечного масла. Еще 1 тысяча 147 тонн муки и 121 тонна витаминизированного масла будут доставлены в Ошскую область и другие южные регионы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызстане. Российское финансирование покрывает около 48 процентов стратегического плана программы для республики.

Сергей Вакунов отметил, что с начала работы ВПП ООН в Кыргызстане в 2008 году Россия направила на продовольственную помощь стране более 122 миллиона долларов. Благодаря этим средствам ежегодно поддержкой обеспечиваются около 100 тысяч человек.

В рамках программы продовольственная помощь предоставляется гражданам в обмен на участие в общественно полезных работах — благоустройстве территорий, улучшении водоснабжения, очистке ирригационных каналов и строительстве противоселевых сооружений.

Посол заявил, что Россия намерена продолжать участие в программах ВПП ООН и дальнейшее оказание помощи Кыргызстану.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383710/
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