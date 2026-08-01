Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и волков в Алайском районе

Фотоловушки, установленные в 2026 году в Алайском районе, зафиксировали редкие кадры из жизни диких животных. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.







В Минприроды отметили, что такие наблюдения позволяют изучать численность и поведение животных, отслеживать состояние популяций редких видов и принимать меры по их сохранению.