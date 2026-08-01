10:43, 01 августа 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и волков в Алайском районе
10:43, 01 августа 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
Фотоловушки, установленные в 2026 году в Алайском районе, зафиксировали редкие кадры из жизни диких животных. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.
На видеозаписях, полученных с помощью автоматических камер, можно увидеть снежных барсов, рысей, волков и других представителей дикой фауны, обитающих в горных районах Алая.
В Минприроды отметили, что такие наблюдения позволяют изучать численность и поведение животных, отслеживать состояние популяций редких видов и принимать меры по их сохранению.
Фотоловушки работают в труднодоступных природных территориях и фиксируют животных в естественной среде без вмешательства человека. Полученные данные помогают специалистам в работе по охране биоразнообразия Кыргызстана.