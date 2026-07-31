Авиакомпания Asman Airlines продлила действие акции на внутренние рейсы по маршруту Бишкек — Нарын — Бишкек. Специальный тариф будет действовать до 31 августа 2026 года.

Изначально акцию планировали завершить 31 июля, однако из-за высокого спроса среди пассажиров срок ее действия продлили еще на месяц, сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

В рамках акции стоимость билета в одну сторону по направлению Бишкек — Нарын составляет 1 тысячу сомов вместо обычных 2 тысяч 100 сомов.





В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отметили, что продление акции направлено на повышение доступности авиасообщения между регионами, развитие внутреннего туризма и расширение возможностей для пассажиров.

Приобрести билеты по акционным тарифам можно на официальном сайте Asman Airlines и через мобильное приложение авиакомпании.