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Общество

Asman Airlines продлила акцию на рейсы Бишкек — Нарын до конца августа

Авиакомпания Asman Airlines продлила действие акции на внутренние рейсы по маршруту Бишкек — Нарын — Бишкек. Специальный тариф будет действовать до 31 августа 2026 года.

Изначально акцию планировали завершить 31 июля, однако из-за высокого спроса среди пассажиров срок ее действия продлили еще на месяц, сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

В рамках акции стоимость билета в одну сторону по направлению Бишкек — Нарын составляет 1 тысячу сомов вместо обычных 2 тысяч 100 сомов.

Также действует сниженный тариф на рейсы Казарман — Бишкек. Акция на этом направлении продлится до 26 сентября 2026 года. Стоимость билета в одну сторону составляет 2 тысячи 100 сомов вместо 3 тысяч 100 сомов.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отметили, что продление акции направлено на повышение доступности авиасообщения между регионами, развитие внутреннего туризма и расширение возможностей для пассажиров.

Приобрести билеты по акционным тарифам можно на официальном сайте Asman Airlines и через мобильное приложение авиакомпании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383699/
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