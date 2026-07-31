В Бишкеке продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников авиации

В селе Кара-Жыгач продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников гражданской авиации по линии Государственной ипотечной компании.
Проект реализует ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Как сообщили в компаниии, на территории комплекса планируется возвести 23 девятиэтажных жилых дома общей вместимостью 1 тысяча 35 квартир.
Отмечается, что проект направлен на улучшение жилищных условий работников авиационной отрасли, повышение социальной защищенности специалистов и создание условий для привлечения новых кадров.