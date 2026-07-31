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Общество

В Бишкеке продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников авиации

В селе Кара-Жыгач продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников гражданской авиации по линии Государственной ипотечной компании.

Проект реализует ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Как сообщили в компаниии, на территории комплекса планируется возвести 23 девятиэтажных жилых дома общей вместимостью 1 тысяча 35 квартир.

По данным ОАО, помимо жилья, в комплексе предусмотрены детские площадки, благоустроенные дворы, зоны отдыха, парковочные места и объекты социальной инфраструктуры.

Отмечается, что проект направлен на улучшение жилищных условий работников авиационной отрасли, повышение социальной защищенности специалистов и создание условий для привлечения новых кадров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383696/
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