В Бишкеке продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников авиации

В селе Кара-Жыгач продолжается строительство жилого комплекса для сотрудников гражданской авиации по линии Государственной ипотечной компании.

Проект реализует ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Как сообщили в компаниии, на территории комплекса планируется возвести 23 девятиэтажных жилых дома общей вместимостью 1 тысяча 35 квартир.

По данным ОАО, помимо жилья, в комплексе предусмотрены детские площадки, благоустроенные дворы, зоны отдыха, парковочные места и объекты социальной инфраструктуры.

Отмечается, что проект направлен на улучшение жилищных условий работников авиационной отрасли, повышение социальной защищенности специалистов и создание условий для привлечения новых кадров.