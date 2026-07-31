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Общество

Аэропорт «Каракол» примет первый международный рейс в августе

Международный аэропорт «Каракол» завершает подготовку к приему первых международных рейсов.

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По данным ОАО «Аэропорты Кыргызстана», готовность проекта по удлинению взлетно-посадочной полосы составляет 95 процентов. Основные строительные работы уже завершены, на новом участке установили современное светосигнальное оборудование. Сейчас специалисты проводят его технический запуск, настройку и интеграцию с действующей системой.

Сообщается, что технический международный рейс планируется выполнить в середине августа. Параллельно продолжаются переговоры с авиакомпаниями об открытии регулярных международных маршрутов.

Проект реализуется в рамках модернизации авиационной инфраструктуры страны и, как ожидается, будет способствовать развитию туризма в Иссык-Кульском регионе и расширению международного авиасообщения КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383695/
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