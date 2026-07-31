Реконструкция озер в Карагачевой роще продолжается, а работы по их благоустройству еще не завершены. Об этом заявил аким Свердловского района Бишкека Медербек Амангелдиев, комментируя состояние водоемов.
По его словам, многие жители даже не знали о существовании в роще озера Тунгуч, поскольку оно полностью заросло камышом.
«В Карагачевой роще есть три озера — Тунгуч, Пионер и Комсомол. Озеро Тунгуч было полностью заросшим камышом, поэтому многие даже не знали о его существовании», — отметил Амангелдиев.
Кроме восстановления озер, в Карагачевой роще продолжается масштабная реконструкция. Здесь обновляют фонтан и сцену, где ранее проводились районные и городские мероприятия. Также предусмотрено строительство нового футбольного поля, баскетбольной и воркаут площадок, прокладка тротуаров и создание беговой дорожки протяженностью 4,2 километра.
Амангелдиев также заверил, что во время реконструкции ни одно дерево не будет вырублено. По его данным, на территории Карагачевой рощи растут более 12 тысяч деревьев, а этой весной дополнительно высадили 240 новых. При строительстве беговой дорожки и тротуаров все существующие зеленые насаждения будут сохранены.
Работы по благоустройству Карагачевой рощи начались в мае. Тогда сообщалось, что спецтехника очищает Пионерское озеро. Однако в середине июля корреспондент 24.kg посетил рощу и не обнаружил на месте ни техники, ни рабочих. В мае мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщал, что на благоустройство рощи выделено более 50 миллионов сомов. При этом он отмечал, что в дальнейшем объем финансирования власти планируют увеличить.