Реконструкция озер в Карагачевой роще продолжается, а работы по их благоустройству еще не завершены. Об этом заявил аким Свердловского района Бишкека Медербек Амангелдиев, комментируя состояние водоемов.

По его словам, многие жители даже не знали о существовании в роще озера Тунгуч, поскольку оно полностью заросло камышом.

«В Карагачевой роще есть три озера — Тунгуч, Пионер и Комсомол. Озеро Тунгуч было полностью заросшим камышом, поэтому многие даже не знали о его существовании», — отметил Амангелдиев.

Фото из интернета. Аким Свердовского района Медербек Амангелдиев

Он пояснил, что вода поступает в озеро Тунгуч из скважины, где проходит первичную очистку. Затем она перетекает в Пионерское озеро, после чего наполняет Комсомольское. По словам акима, для гидроизоляции водоемов уже заказана геомембрана. Ее укладку начнут сразу после доставки.

Кроме восстановления озер, в Карагачевой роще продолжается масштабная реконструкция. Здесь обновляют фонтан и сцену, где ранее проводились районные и городские мероприятия. Также предусмотрено строительство нового футбольного поля, баскетбольной и воркаут площадок, прокладка тротуаров и создание беговой дорожки протяженностью 4,2 километра.

Вместе с тем на опубликованном Медербеком Амангелдиевым видео не видно активных работ по созданию спортивной инфраструктуры. Рядом с будущими площадками находится лишь куча гравия, рабочих и строительной техники на кадрах нет.

Амангелдиев также заверил, что во время реконструкции ни одно дерево не будет вырублено. По его данным, на территории Карагачевой рощи растут более 12 тысяч деревьев, а этой весной дополнительно высадили 240 новых. При строительстве беговой дорожки и тротуаров все существующие зеленые насаждения будут сохранены.

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Работы по благоустройству Карагачевой рощи начались в мае. Тогда сообщалось, что спецтехника очищает Пионерское озеро. Однако в середине июля корреспондент 24.kg посетил рощу и не обнаружил на месте ни техники, ни рабочих. В мае мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщал, что на благоустройство рощи выделено более 50 миллионов сомов. При этом он отмечал, что в дальнейшем объем финансирования власти планируют увеличить.