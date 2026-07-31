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Общество

В КР внедряют региональную образовательную программу «Из села в будущее»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил своим указом организовать региональную образовательную программу «Айылдан келечекке» («Из села в будущее»).

Отмечается, что программа внедряется в целях поддержки и развития регионов, создания равных возможностей для получения высшего образования сельской молодежью и укрепления кадрового потенциала.

Согласно указу, ежегодно не менее пять выпускников школ сельской местности, набравших по результатам ОРТ баллы не ниже установленного порога, будут получать финансирование за счет средств фондов развития регионов для обучения в вузе на контрактной основе.

Пороговые баллы для поступления в высшие учебные заведения Кыргызстана в 2026 году составляют 110 баллов (основной тест) и 60 баллов (предметный тест).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383680/
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