Мэрии и айыл окмоту обязали помогать в борьбе с расточительством на тоях

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Согласно документу, из ряда статей о деятельности органов местного самоуправления исключается понятие «курултай».

Также в статьях о компетенции мэрий городов и айыл окмоту появился новый пункт. Теперь они должны содействовать реализации мер по предупреждению чрезмерного расточительства при семейных торжествах, поминальных и иных традиционных обрядах.

Напомним, в феврале 2022 года президент подписал указ, направленный на предотвращение расточительства при религиозных церемониях, обрядах и иных мероприятиях. Кроме того, депутатам Жогорку Кенеша, членам кабинета министров, государственным и муниципальным служащим рекомендовалось проводить торжества без излишеств и показывать пример гражданам.