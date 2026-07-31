Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал мемом на внесение его в российский перечень террористов и экстремистов.

На изображении, опубликованном в русскоязычном канале предпринимателя, Дуров назван «пособником террористов». Рядом размещена фотография главы МИД России Сергея Лаврова, пожимающего руки представителям движения «Талибан», с подписью «уважаемые партнеры».

Фото Дурова. Павел Дуров ответил мемом на внесение в перечень террористов и экстремистов

Позже Дуров прокомментировал решение российских властей в своем англоязычном канале. По его версии, его внесли в перечень из-за отказа выполнять требования о массовой слежке за пользователями и цензуре в Telegram.

«По российским законам мне запрещено что-либо публиковать в интернете. Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может запретить в интернете», — написал основатель мессенджера.

Росфинмониторинг включил Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов 30 июля. Его имя появилось в разделе физических лиц на официальном сайте ведомства.

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Днем ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о предъявлении ему заочного обвинения в содействии террористической деятельности и объявлении в международный розыск. ФСБ утверждает, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы и террористические организации якобы использовали для подготовки диверсий, нападений и вербовки граждан России.

Telegram и сам Дуров связывают уголовное преследование с отказом предоставить властям доступ к переписке пользователей и усилением государственного контроля над интернетом.

При этом движение «Талибан», использованное в меме для сравнения, Россия исключила из списка запрещенных террористических организаций в апреле 2025 года. В июле того же года Москва первой официально признала сформированное талибами правительство Афганистана.