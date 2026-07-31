12:50
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Павел Дуров ответил мемом на внесение в перечень террористов и экстремистов

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал мемом на внесение его в российский перечень террористов и экстремистов.

На изображении, опубликованном в русскоязычном канале предпринимателя, Дуров назван «пособником террористов». Рядом размещена фотография главы МИД России Сергея Лаврова, пожимающего руки представителям движения «Талибан», с подписью «уважаемые партнеры».

Дурова
Фото Дурова. Павел Дуров ответил мемом на внесение в перечень террористов и экстремистов

Позже Дуров прокомментировал решение российских властей в своем англоязычном канале. По его версии, его внесли в перечень из-за отказа выполнять требования о массовой слежке за пользователями и цензуре в Telegram.

«По российским законам мне запрещено что-либо публиковать в интернете. Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может запретить в интернете», — написал основатель мессенджера.

Росфинмониторинг включил Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов 30 июля. Его имя появилось в разделе физических лиц на официальном сайте ведомства.

Читайте по теме
Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Днем ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о предъявлении ему заочного обвинения в содействии террористической деятельности и объявлении в международный розыск. ФСБ утверждает, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы и террористические организации якобы использовали для подготовки диверсий, нападений и вербовки граждан России.

Telegram и сам Дуров связывают уголовное преследование с отказом предоставить властям доступ к переписке пользователей и усилением государственного контроля над интернетом.

При этом движение «Талибан», использованное в меме для сравнения, Россия исключила из списка запрещенных террористических организаций в апреле 2025 года. В июле того же года Москва первой официально признала сформированное талибами правительство Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383675/
просмотров: 646
Версия для печати
Материалы по теме
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму в России
В Афганистане Талибан запретил чиновникам использовать смартфоны
Павел Дуров решил переименовать токен блокчейна Toncoin в GRAM
«Талибан» разрешил мужчинам вступать в брак с девочками до девяти лет
Поддельные права. Водитель автомобиля купил их через Telegram-канал
Молчание знак согласия. «Талибан» внес новую норму в Семейный кодекс
Плохая шутка. Павел Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае
«Талибан» запретил подтверждать дипломы женщинам
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
31 июля, пятница
12:45
Четырех детей из Кыргызстана прооперировали в Южной Корее Четырех детей из Кыргызстана прооперировали в Южной Кор...
12:37
Азербайджан готов поставлять нефтепродукты в Кыргызстан
12:33
Шесть городов Кыргызстана и Азербайджана стали побратимами
12:30
После удара током на улице Бишкека мальчик впал в кому
12:29
Таэквондисты из Кыргызстана завоевали пять медалей на турнире в Южной Корее