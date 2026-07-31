Четырех детей из Кыргызстана прооперировали в Южной Корее

В Кыргызстан вернулись четверо детей с тяжелыми врожденными пороками сердца (ВПС), которым успешно провели бесплатные кардиохирургические операции в Южной Корее.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения, гуманитарная акция началась 29 мая.

На базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) выездная команда квалифицированных врачей из госпиталя Гиль (Инчхон, Корея) провела бесплатный диагностический осмотр.

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Всего осмотрели 60 детей с патологиями сердца и отобрали девять кандидатов с наиболее сложными диагнозами для последующего лечения. Учитывая высокую степень сложности заболеваний, руководство госпиталя Гиль в первоочередном порядке пригласило на бесплатные операции четырех маленьких пациентов.

В сопровождении матерей 7 июля они вылетели в Южную Корею. Местные хирурги успешно провели все запланированные оперативные вмешательства. Послеоперационный период прошел без осложнений, и после полной реабилитации детей в удовлетворительном состоянии выписали из клиники.