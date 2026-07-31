В типовые штаты школ Кыргызстана ввели должность психолога

В типовые штаты общеобразовательных организаций Кыргызстана ввели должность психолога. Об этом сообщило Министерство просвещения.
По данным ведомства, кабинет министров внес изменения в постановление от 23 июля 2018 года № 336 для создания необходимых условий по сохранению и укреплению психического здоровья подрастающего поколения.
Количество штатных единиц психолога определяется в зависимости от числа обучающихся:
- для школ с числом учеников от 100 до 275 человек предусмотрено 0,25 штатной единицы;
- от 276 до 550 человек — 0,5 штатной единицы;
- от 551 и более человек — 1 штатная единица.
Постановление вступит в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Отметим, что ранее штаты психологов предусматривались только в школах Бишкека, финансируемых из местного бюджета. Однако неоднократно сообщалось об их нехватке. В регионах таких специалистов нет из-за ограниченности бюджетных средств.