История кино независимого Кыргызстана в фотографиях

В селе Кунтуу в арт-резиденции народного артиста Кыргызстана, кинорежиссера Актана Арыма Кубата открылась галерея и персональная выставка фотографий заслуженного деятеля культуры КР Эркина Болжурова «От «Улитки» до «Эсимде»». Об этом сообщает союз кинематографистов КР.

По словам Актана Арыма Кубата, выставка рассказывает не только об истории его творчества и работе Эркина Болжурова, но и отражает путь независимого кыргызского кинематографа за последние 30 лет.

«Это история кино независимого Кыргызстана, где представлены все его поколения. Мы отобрали самые интересные фотографии с фильмов не только с точки зрения искусства, но и как возможность вспомнить картины, созданные 30 лет назад», — отметил режиссер.

На выставке представлены кадры со съемок фильмов Актана Арыма Кубата. Его фильмография насчитывает около двух десятков работ, включая девять полнометражных художественных фильмов и короткометражные картины, многие из которых получили награды на международных кинофестивалях.

Сообщается, что следующий год для режиссера станет юбилейным. Актан Арым Кубат отмечает, что сейчас для него важно осмыслить пройденный путь в кино и определить новые творческие планы.