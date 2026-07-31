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Общество

На Алтае обнаружили редкое кыргызское захоронение IX-X веков

Фото из интернета. На Алтае обнаружили редкое кыргызское захоронение IX-X веков

Археологи исследовали на Алтае редкое кыргызское захоронение IX — начала X веков, при котором использовали обряд кремации. Об этом сообщили в информационном центре Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай».

Захоронение обнаружили в урочище Балчикова-3 Чарышского района Алтайского края во время прошлого полевого сезона. По данным ученых, памятник относится к числу редких археологических объектов этого периода на территории Алтая.

В том же урочище археологи нашли объекты эпохи энеолита возрастом около 5 тысяч лет. Находки позволили получить новые данные об истории заселения и освоения этой территории.

В нынешнем полевом сезоне исследователи изучают царский курган пазырыкской культуры скифской эпохи. Диаметр его каменной насыпи составляет около 15 метров.

Рядом с ним расположена группа более поздних тюркских курганов VII-IX веков. Археологи исследуют территорию вокруг элитного погребения и рассчитывают получить новые сведения о формировании и развитии тюркской культуры между Алтаем и Центральной Азией.

Профессор Алтайского государственного университета Сергей Грушин рассказал, что ученые сравнивают тюркские памятники разных регионов, определяют их общие и отличительные черты и восстанавливают историко-культурные процессы раннего Средневековья.

Экспедиции центра «Большой Алтай» ежегодно проходят в Алтайском крае, Республике Алтай, Казахстане и Кыргызстане. В них участвуют ученые, студенты и волонтеры из России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. В дальнейшем организаторы планируют привлечь к сотрудничеству специалистов из Узбекистана.

После завершения раскопок находки проходят обработку и научный анализ. Для уточнения возраста памятников применяют радиоуглеродное датирование и другие современные технологии.

Результаты нынешнего полевого сезона представят после завершения исследований и обработки материалов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383644/
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